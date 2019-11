Una donna senese di 39 anni è stata ferita a coltellate a Firenze, tra viale Aleardi e Via Luigi Pucci, da un 54enne italiano con cui aveva appena avuto un'accesa discussione all'interno di un bar. L'aggressore, dopo aver colpito sia lei (al fianco sinistro) che l'uomo che la accompagnava, si è dato alla fuga. Riconosciuto da un testimone, è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma. La donna è stata trasportata all’ospedale di Torregalli in codice rosso. Non è in pericolo di vita ma dovrebbe essere sottoposta a un intervento chirurgico. Più lievi le ferite del compagno, che è stato dimesso dal pronto soccorso. Anche il cane della coppia è stato accoltellato ed è molto grave.