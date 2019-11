Siena, l'esercito di terracotta invade il Valdichiana Outlet Villag con : “China Legends”

È stato uno dei più straordinari ritrovamenti archeologici del secolo scorso: 7000 statue, circa 2000 quelle riesumate e restaurate. Più di 600 i cavalli in terracotta e oltre 100 i carri in legno, in aggiunta a un’innumerevole quantità di armi in bronzo: 41.000 le punte di freccia rinvenute nelle fosse, ma anche spade, inneschi per balestre e armi. L’Esercito di Terracotta del leggendario Qin Shi Huang Di, Primo Imperatore della Cina che unificò i Regni Combattenti dando origine alla nazione e che nel 2015 a.C. avviò la costruzione della Grande Muraglia, rinvenuto nel 1974, è stato dichiarato patrimonio dell’umanità Unesco nel 1987 e considerato l’ottava meraviglia del mondo antico.

Il Governo cinese, consapevole dell’enorme importanza della scoperta, predispose la realizzazione di Riproduzioni certificate e riconosciute dalla sovrintendenza del sito archeologico di Xi’an, per poter diffonderne la conoscenza al di fuori del territorio nazionale. Furono così incaricati alcuni artigiani di realizzare delle repliche perfettamente corrispondenti utilizzando le stesse tecniche di lavorazione: stessa argilla, stessi strumenti, stessa temperatura di cottura del forno a circa 800 gradi, forni ovviamente a legna. Grazie a ciò, è oggi possibile sostare davanti a una tale straordinaria opera anche al di fuori dai confini nazionali: “34 di queste statue – annuncia il center manager del Valdichiana Outlet Village, Riccardo Lucchetti - saranno eccezionalmente esposte nella nostra struttura”.

“La mostra “China Legends, l’Esercito di Terracotta” – spiega ancora Lucchetti - è organizzata in collaborazione con “Art Adoption”, che già aveva curato con successo l’esposizione “Wonderland e gode del Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Foiano della Chiana”. “Altri dettagli verranno forniti a breve – conclude Lucchetti – di certo “China Legends” costituirà una formidabile leva promozionale e turistica, con ricadute positive per l’intera area della Valdichiana e della provincia di Arezzo”.

La mostra aprirà i battenti il 29 novembre 2019 e sosterà nella Land Of Fashion fino al 3 maggio 2020. Nel giorno dell’inaugurazione, che si terrà venerdì 29 novembre alle 17:30, ingresso libero.