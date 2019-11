Tanta paura, ma stanno bene i parenti di Besart Kurti e Davit Lala, i due giocatori di origine albanese dell'Estra Baseball Club Siena, militante in serie C nazionale. I parenti dei due giocatori bianconeri vivono, infatti, nel paese delle Aquile, colpito dalle terribili scosse sismiche. Sia l'esterno bianconero Kurti (classe 1984), contradaiolo della Lupa e che è stato anche il portiere e l'animatore della Shqiperia, squadra amatoriale di calcio composta da giocatori di nazionalità albanese, che Lala (1995) sono infatti nati a Tirana. Continuano le ricerche sotto le macerie dopo il devastante terremoto che ha colpito l'Albania nelle ultime ore. In partenza i vigili del fuoco.