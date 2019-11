Domenica 17 novembre, in occasione della giornata del prematuro il Comitato Amici del Palio è andato all'ospedale Santa Maria Le Scotte a conoscere l'associazione Le Coccinelle cui sono stati devoluti i proventi dell'album Figuriamoci Siena. Il Comitato, come recita lo statuto, è infatti un ente senza scopo di lucro quindi tutte le attività hanno come fine, qualora in queste ci fossero dei ritorni economici, quello di donare tutto il ricavato in beneficenza. L'associazione Le Coccinelle è nata dall'incontro di più genitori che hanno vissuto la stessa esperienza con la nascita di uno dei loro figli. Catapultati in un'esperienza che ha cambiato la loro vita. Malgrado le necessarie misure di prevenzione attuate durante la gravidanza, un neonato su dieci è di basso peso o presenta disturbi tali da dover essere ricoverato. L'obbiettivo dell'associazione Le Coccinelle è far conoscere a tutti questa realtà, ed aiutare famiglie e bambini a trascorrere nel miglior modo possibile il periodo di degenza, più o meno lungo che sia.