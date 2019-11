Siena, sicurezza sul lavoro, denunciato presidente di una cooperativa dell'Aquila. Il cantiere a Sarteano

Sicurezza sul lavoro, denunciato il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa avente sede legale all’Aquila. I carabinieri durante un controllo all'interno di un cantiere a Sarteano, in provincia di Siena, hanno riscontrato l’utilizzo di una scala priva dei necessari requisiti di sicurezza, impiegata per consentire agli operai di montare sui ponteggi. Non solo. Non erano state protette le aperture prospicienti il vuoto con idonei parapetti e tavole fermapiede, con rischio pertanto di caduta per chi vi lavorava. Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa avente sede legale all’Aquila, che gestisce la manodopera, un cittadino romeno di 33 anni, ma anche il 54enne romano che risulta essere amministratore unico dell’impresa edile che opera sul sito. Un 62enne laziale inoltre, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in quel cantiere edile, veniva denunciato nello stesso contesto per non avere verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. A parte le denunce all’autorità giudiziaria, è scattata una multa 6.600 euro.

Per approfondire leggi anche:https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-vista/1147471/sicurezza-sul-lavoro-capone-ugl-realizzare-banche-dati-certe-e-un-agenzia.html