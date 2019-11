E' stata celebrata a Siena, presso l’Istituto “Tito Sarrocchi”, la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, per sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto delle regole quando si è al volante. All’incontro erano presenti circa 200 studenti, oltre al preside e allo staff della scuola, nonché il dirigente della sezione Polstrada di Siena. Nell’occasione è stato proiettato il film “Young Europe” diretto da Matteo Vicino e tratto dall’omonimo romanzo, prodotto dalla Polizia di Stato e altre istituzioni, che hanno deciso di rinunciare a qualsiasi tipo di sfruttamento economico per mostrare il film a più persone possibili. A seguire c’è stato un dibattito con una riflessione sui dati Istat inerenti gli incidenti stradali con lesioni alle persone che, per Siena, nel 2018 sono stati 831 e hanno provocato 22 vittime, quindi una in meno rispetto al 2017.Gli studenti, dopo aver visto quanta tristezza consegue agli incidenti dovuti a coloro che conducono i veicoli in modo scellerato, sono riusciti a cogliere come sia importante div

ulgare la cultura della guida sicura.