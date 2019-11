Terremoto in Albania, unità speciale dei vigili del fuoco in partenza da Pisa

A seguito della scossa di

A seguito della scossa di terremoto che si è registrata in Albania la notte tra lunedì e martedì 26 novembnre, 40 unità del Team Usar Medium (Urban Search and Rescue) della Toscana, partiranno da Pisa nelle prossime ore con un velivolo C130J dell'Aeronautica Militare, per contribuire ai soccorsi nelle zone colpite dal sisma. Pronti a partire anche dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Siena. È di almeno nove morti e 300 feriti il bilancio del terremoto di stanotte sulla costa nord dell'Albania, mentre si scava tra le macerie di diversi palazzi crollati alla ricerche di decine dispersi. Con una magnitudo di 6,5 si tratta del sisma più potente nella storia recente dell'Albania. Il terremoto è avvenuto in piena notte, alle 2.54, sorprendendo nelle abitazioni la maggior parte della popolazione.