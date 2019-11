Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì 25 novembre in autostrada A1 corsia nord, km 327,200 per l'incendio di un mezzo pesante contenente carta pressata. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto Polizia Stradale e personale della società Autostrade. Traffico bloccato.

