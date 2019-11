Maurizia Cacciatori ospite dell'Università di Siena. Lunedì 25 novembre all’Auditorium del Santa Chiara Lab è stata la pallavolista la protagonista dell'iniziativa “Allenarsi per il futuro”. L’obiettivo è quello di orientare i giovani offrendo opportunità di alternanza scuola - lavoro attraverso la metafora dello sport, basandosi quindi su caratteristiche di chi pratica attività agonistica di alto livello come la passione, l’impegno, la responsabilità e l’allenamento. Valori su cui fondano la propria vita tanti campioni che supportano questo progetto e tra loro c’è anche Maurizia Cacciatori, baluardo per molti anni della nazionale italiana di volley femminile, che ha raccontato la sua esperienza. L’incontro è stato aperto dal rettore Francesco Frati. Tra gli ospiti Francesca Bosco di Bosch Italia, Daniela Vellucci per Randstad, Guglielmo Ascheri, vice presidente di Emma Villas, e l’assessore Paolo Benini.

