Incidente mortale sulla strada killer, chi sono le due vittime

Sono Paolo Fatucchi di 70 anni e Claudia Babbini di 66 anni le due vittime del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 24 novembre lungo la strada regionale 71, in località Sitorni, nella frazione di Ceciliano alle porte di Arezzo. Lei, medico in pensione - aveva lavorato al Distretto di via Guadagnoli e poi alla Medicina Legale di Arezzo - si trovava alla guida della Mitsubishi Space Star e l'uomo era seduto al suo fianco. Quattro i mezzi rimasti coinvolti nello schianto costato la vita ai due aretini. Altre cinque le persone rimaste ferite, due delle quali in modo grave. Viaggiavano tutte nella stessa autovettura. Illese invece le persone che si trovavano all'interno degli altri due veicoli. Fino alla tarda serata di domenica sera è stato impossibile rintracciare i familiari delle due vittime, entrambi non avevano figli. Le salme sono ora nell'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo a disposizione del magistrato.

Guarda anche Chiusi, ex pugile travolto e ucciso da un'auto