Siena, lavoro nero. Ballerine di night club senza contratto: denunciato titolare di Salerno

Ballerine di night club senza contratto, denunciato il titolare. Nel corso della notte tra sabato e domenica 24 novembre i carabinieri a conclusione di un accertamento ispettivo in materia di lavoro all'interno di un night club hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, per alcuni illeciti rilevati, un 43enne, nato e residente in Provincia di Salerno. È risultato dall’ispezione, infatti, che l’uomo aveva impiegato sul luogo di lavoro 10 lavoratrici prive di regolare contratto, sulle 14 presenti. In sostanza una percentuale del 71% della forza lavoro risultava essere in nero, laddove è sufficiente la presenza di un 20% dei lavoratori di fatto occupati, per addivenire ad un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Provvedimento che è stato veniva pertanto immediatamente adottato.