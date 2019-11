Università di Siena, più iscrizioni:apertura anno accademico col ministro dell'Istruzione Fioramonti

Si è tenuta sabato 23 novembre all’Università di Siena la cerimonia di inaugurazione del 779esimo anno accademico, alla presenza del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti. Il rettore dell’Ateneo senese, Francesco Frati, nel tradizionale momento dedicato alla sua relazione, ha colto l’occasione per tracciare un bilancio della prima metà del suo mandato, giunto alla conclusione del terzo anno. “Permettetemi di cogliere questa opportunità - ha detto Frati - per affermare che anche oggi, a tre anni dall’inizio del mio mandato, continuo a provare la stessa emozione e lo stesso orgoglio nel ricoprire un incarico così prestigioso in una istituzione così importante e in una città straordinaria che avevo il primo giorno. E cercherò di continuare a svolgere questo compito come ho fatto in questi tre anni, con le orecchie pronte ad ascoltare consigli, suggerimenti e critiche, e con gli occhi aperti per cercare di guardare nel prossimo futuro ciò di cui i nostri studenti e la nostra società hanno bisogno”. Il numero degli studenti e dei laureati in aumento, le attività di orientamento, le borse e i servizi, il placement: il rettore nella sua relazione ha ricordato come gli studenti siano sempre al centro degli sforzi per migliorare l’offerta dell’Ateneo.