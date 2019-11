Chiusi, ruba abiti firmati di alta moda per regalarli alla fidanzata

Ruba abiti firmati per regalarli alla fidanzata: denunciato cameriere di 45 anni che lavora a Montepulciano. Due carabinieri fuori servizio hanno notato un uomo che si liberava repentinamente di una grossa busta. Insospettiti da tale anomalo comportamento, i militari rincorrevano l’uomo, riuscendo a bloccarlo a un centinaio di metri di distanza, in prossimità della stazione ferroviaria di Chiusi Scalo. All’interno della borsa vi erano diversi capi d’abbigliamento di note griffe. Tutta la refurtiva, per un valore complessivo di 800 euro circa, veniva immediatamente riconsegnata alla proprietaria. Si trattava di capi d’abbigliamento femminili che dovevano costituire oggetto di un dono, destinato alla fidanzata dell’uomo denunciato, che poi era andato nel panico durante la fuga, perché la vittima dell’illecita sottrazione aveva preso ad urlare per strada. Un furto per

more.