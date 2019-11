Siena, suicidio dalla Torre del Mangia. La donna ha lasciato un biglietto

Sono racchiusi in un biglietto i motivi che hanno portato una giovane donna di 35 anni ad uccidersi lanciandosi dalla Torre del Mangia a Siena poco dopo le 11 di venerdì 22 novembre. Un drammatico volo che non ha lasciato scampo alla donna, madre di due figli. Una delusione d'amore dietro al suicidio, un gesto che la donna ha voluto compiere davanti a centinaia di persone. Turisti e senesi rimasti fortemente impressionati da quanto accaduto in Piazza del Campo, a poche centinaia di metri dagli uffici dell'amministrazione pubblica. Le immagini di videosorveglianza presenti all'interno della Torre del Mangia sembrano confermare il gesto volontario della donna.