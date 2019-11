Aveva il foglio di via, ma organizza un festino con super alcolici in albergo. Denunciato

La polizia ha denunciato una persona di 44 anni ed ha segnalato al Questore altri 6 uomini. Tutti di nazionalità rumena. Domenica sera in un albergo del centro, il proprietario ha richiesto l'intervento degli agenti dopo aver accertato che all'interno di una camera prenotata da due persone, vi erano in totale sette soggetti che stavano tenendo un chiassoso banchetto a base di super alcolici. Urla, confusione e perfino sbeffeggi nel rispondere al titolare della struttura. La polizia è riuscita a fermarli, alcuni sono residenti nel grossetano e altri senza fissa dimora. Uno degli uomini che aveva prenotato la camera, invece, è una vecchia conoscenza di Siena che il Questore aveva allontanato lo scorso anno con la misura di prevenzione del foglio di via per reati contro la persona – percosse, lesioni - , ed al quale aveva fatto divieto di fare ritorno a Siena per almeno due anni. Accertata la violazione, il 44enne rumeno è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica. Il comportamento degli altri sei uomini adesso è al veglio del Questore.

Anche il comportamento di tutti gli altri soggetti coinvolti sarà, ora, al vaglio del Questore per l’eventuale adozione, nei loro confronti, di una specifica misura di prevenzione.