Arresti estrema destra, fissata l'udienza di convalida

E' stata fissata per venerdì 15 novembre l'udienza di convalida per Andrea e Yuri Chesi. Padre e figlio sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta sull'estrema destra condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze e che vede indagate altre 10 persone. I due sono stati arrestati per possesso illegale di esplosivo. L'Udienza si terrà alle 10 al Tribunale di Siena davanti al giudice per le indagini preliminari, Roberta Malavasi. Andrea e Yuri Chesi sono assistiti dall'avvocato Francesco Pletto.