Ragazzo trovato senza vita in casa

Un ragazzo di 33 anni poco dopo le 10 di giovedì 14 novembre è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento a Chiusi Scalo. Sono stati i carabinieri a chiamare i vigili del fuoco per entrare all'interno della casa dove è stato rinvenuto il cadavere. Da stabilire ancora le cause del decesso. Il giovane non andava a lavoro da una settimana.