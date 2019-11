Furti nella notte, due arresti

Rubano attrezzi da lavoro e alla vista dei carabinieri si danno alla fuga. Sono stati arrestati al termine di un inseguimento due pregiudicati napoletani. E' successo tutto la notte tra mercoledì e giovedì 14 novembre. Una berlina con due persone a bordo non si è fermata all’alt durante un posto di controllo di militari dell’Arma sulla provinciale 636, dalle parti di Bettole. Alla vista dei carabinieri, anziché fermarsi, l’uomo alla guida dell'auto ha accelerato brutalmente nella speranza di sfuggire al controllo. Montati a bordo della gazzella i militari hanno raggiunto e stretto verso un muro il mezzo. A bordo due pregiudicati napoletani, un uomo di 30 anni e una ragazza di 22. Nell'auto utensili da lavoro per l’edilizia, trapani ed altro per un valore di almeno 12mila euro, materiali nuovi e in parte usati. L’auto invece risultava essere stata presa nel capoluogo partenopeo presso una società di noleggio. I materiali, hanno spiegato i carabinieri, erano stati sottratti in quattro furti perpetrati a Camucia, Lucignano, Marciano e Foiano della Chiana, presso cantieri edili e in un negozio specializzato.