Trovato morto il giovane scomparso

Drammatico epilogo per il giovane scomparso da due giorni. All'interno dell'auto ritrovata nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre ad Orgia, nel comune di Sovicille, c'era Giacomo Donati Clarke, italo-inglese di 22 anni, da poco laureato. Il giovane è partito con la sua auto alle 10 di lunedì mattina, 11 novembre, da Firenze (zona Le Cure), in direzione Siena, ma non è mai giunto a destinazione, a Montestigliano a poche centinaia di metri dal luogo in cui è stato rinvenuta l'autovettura con il cadavere del giovane al suo interno.