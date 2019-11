Estrema destra, tra gli indagati tre dipendenti Mps

Tra i 12 indagati per eversione di destra anche tre dipendenti del Monte dei Paschi. Sarebbe stato trovato esplosivo in uno dei luoghi visitati dagli investigatori della polizia. Gli uomini delle Digos, coordinati dalla Polizia di prevenzione, hanno eseguito numerose perquisizioni a abitazioni, uffici e capannoni in provincia di Siena nel corso della mattinata di martedì 12 novembre. Secondo quanto emerso, le persone coinvolte nell'inchiesta avrebbero inneggiato al fascismo e al nazismo, in chat e sui social network.