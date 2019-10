Spaccio di droga, madre e figlio arrestati

Madre e figlio sono stati arrestati, in provincia di Siena, dalla Polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Alle prime ore dell’alba di ieri, 30 ottobre, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato P.S. di Chiusi – Chianciano Terme, diretti dal Vice Questore Paolo Malorni, in seguito ad un’articolata e complessa attività di indagine, su disposizione del P.M. titolare delle indagini Silvia Benetti ed in esecuzione dell’Ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Siena, si sono presentati presso l’abitazione dei due a Cetona (SI), per eseguire l’arresto.

Y. B., 61 anni e D. C. 38, madre e figlio italiani, anche se la donna ha origini straniere, risultavano infatti residenti in una piccola frazione del Comune di Cetona.

Al momento del blitz della polizia nella loro abitazione non hanno opposto alcuna resistenza.