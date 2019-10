Trovato con la refurtiva: immigrato arrestato

Nel pomeriggio di sabato 12 ottobre a San Gimignano, i carabinieri del radiomobile della compagnia di Poggibonsi rintracciavano e arrestavano un gambiano di 31 anni, senza fissa dimora e pregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione, emesso il 17 settembre dal Tribunale di Firenze – Ufficio Gip. Provvedimento preso in sostituzione della più blanda misura del divieto di dimora nel Comune di Firenze, poiché ritenuto responsabile del delitto di ricettazione, per essere stato trovato in possesso di refurtiva a Firenze il 10 luglio.

L’arrestato, dopo la notifica del provvedimento e la redazione degli atti, è stato portato nalla casa di reclusione do San Gimignano, a disposizione dell’autorità giudiziaria , che è stata subito informata dai carabinieri dell’avvenuto rintraccio e cattura dello straniero.