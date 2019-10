Fondi pubblici intascati dalla Ndrangheta, arrestato senese

Un imprenditore senese, di origini calabresi R.R.G (le iniziali fornite dalle Fiamme gialle). è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Siena su ordine del Gip del Tribunale di Reggio Calabria e che coinvolge altre 8 persone indagate, a vario titolo, poiché ritenuti responsabili e in concorso tra loro - del reato di bancarotta fraudolenta. L'uomo residente nella Val di Merse è risultato far parte di un sodalizio criminale. Per il tramite di due società calabresi, avrebbe indebitamente intascato fondi pubblici destinati alla manutenzione dei servizi primari cittadini. In particolare, tali servizi si riferivano alla manutenzione della rete stradale cittadina, della rete idrica, dell’illuminazione, delle scuole e dei parchi e dovevano essere assicurati dai milionari stanziamenti di fondi pubblici confluiti in una delle due società. "Denaro che - sottolinea una nota del comando della Guardia di Finanza di Siena - piuttosto che essere destinato al soddisfacimento di primari interessi e bisogni della collettività, grazie al patto scellerato con politici e imprenditori collusi e disonesti, è finito invece nelle tasche delle cosche. Un fiume di denaro che, attraverso un meccanismo fraudolento, ha favorito società facenti capo a famiglie risultate avere stabili collegamenti con la criminalità organizzata reggina a discapito della collettività" conclude il comunicato delle Fiamme Gialle.