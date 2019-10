Dopo la violenta rissa scoppiata nella notte all'interno del centro di accoglienza di Abbadia San Salvatore, nell'ex albergo Milano, i carabinieri della stazione amiatina hanno fatto luce sugli eventi che hanno portato all'accoltellamento di un 22enne gambiano. Le indagini, che si sono protratte per alcune ore, hanno portato a individuare un 33enne iracheno come autore del gesto. L'uomo, dopo aver provato a colpire il rivale al volto, ferendolo a una mano, ha anche rotto una finestra con un pugno e ha minacciato i presenti con una grossa scheggia di vetro. Da successive verifiche è emerso che non era nuovo a episodi del genere, tanto è vero che era stato già espulso da altri centri di accoglienza. Arrestato, si trova adesso nel carcere di Santo Spirito a Siena.