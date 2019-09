Dramma a Costalpino, muore 35enne

Un giovane di 35 anni, Klodian Koci, originario dell'Albania, alla guida dello suo scooter, è rimasto vittima di un drammatico incidente avvenuto sulla strada Grossetana, a Costalpino (Siena). Il centauro viaggiava in direzione Sant'Andrea. E' successo intorno alle 8 del 21 settembre 2019. Per l'uomo, che si è scontrato con una autovettura, sono stati vani i soccorsi del 118 che hanno tentato in tutti i modi di scongiurare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco, polizia municipale ed i carabinieri. I rilievi e la dinamica dello scontro sono al vaglio dei vigili urbani di Siena. Il ragazzo viveva da tantissimi anni a Siena, era residente nel comune di Sovicille, a Barontoli. Lascia la moglie ed un figlio piccolo.