Le unità cinofile della Polizia a "La Fattoria in Fortezza”

Ci sarà anche la Polizia di Stato, con le Unità cinofile, nel week end di sabato 21 e domenica 22 settembre in Fortezza Medicea a Siena per “La Fattoria in Fortezza”, l’evento organizzato dal Comune di Siena e dal Comitato Uisp di Siena, con ingresso libero dalle ore 9 alle ore 19. Due giorni di natura, spettacoli, esibizioni, contatto con gli animali e didattica. La manifestazione è realizzata grazie al contributo del main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena e di Conad.

Nei giorni di sabato 21 e domenica 22 settembre 2019, la Polizia di Stato parteciperà all’evento “ La Fattoria in Fortezza” con Amper ed Eviva e i due conduttori, le due unità cinofile Antidroga operative ed in servizio presso la squadra cinofili della Questura di Firenze. Sono due pastori tedeschi (grigioni) di 8 anni e 2 anni e mezzo. L’esibizione simulerà alcune realtà operative che l’unità cinofila si trova quotidianamente ad affrontare. I cani sono addestrati per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope, oltre che essere abilitati alla ricerca sulle persone. Per il cane, l’attività di ricerca non è altro che un gioco divertente da condividere con il proprio conduttore da cui riceverà come premio una pallina. La ricerca verrà effettuata su persona e/o oggetti. Per segnalare la presenza di sostanza stupefacente occultata a terra o in all’interno di oggetti il cane rasperà con le zampe anteriori, mentre su persona il cane si siederà davanti al possessore o guarderà insistentemente il suo conduttore per ricevere il premio.