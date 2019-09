Guardia di Finanza, nuovo capitano

Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Siena. E’ il capitano Ivan Cesare che ne ha assunto il comando avvicendandosi con il capitano Antonio Di Palo il quale, in attesa dell’assegnazione del nuovo comandante, lo ha retto congiuntamente al proprio incarico di comandante della Compagnia di Siena. L’ufficiale, classe 1985, è nato a Dugenta e si è diplomato presso il liceo scientifico di Telese Terme prima di intraprendere il suo percorso in Guardia di Finanza, avvenuto nel 2005 con l’ingresso in Accademia.