Animatore deruba i turisti: denunciato

Animatore deruba gruppo di turisti. I carabinieri di Castiglione D’Orcia hanno denunciato per furto aggravato di un 25enne milanese. Il provvedimento a seguito della denuncia di due ragazzi 22enni di Montreal (Canada) e dei successivi accertamenti investigativi. L’italiano, occasionalmente incaricato con altri dell’intrattenimento organizzato nel residence del quale i turisti stranieri erano ospiti, approfittando del clima di festa ha rubato vari monili in oro, un orologio di pregio e denaro contante per una somma complessiva quantificabile in circa tremila euro.