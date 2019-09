Mega rissa in Piazza del Campo

E’ stato individuato e denunciato dalla Polizia per lesioni personali un 20enne senese che ha dato origine ad una violenta lite tra due gruppi di coetanei, nella notte tra sabato e domenica del fine settimana appena trascorso. Alle 2.15 dell’8 settembre, i poliziotti sono intervenuti in Piazza del Campo, a seguito di numerose segnalazioni giunte al 113 della Sala Operativa per lite in atto tra due gruppi di giovani. Ad avere la peggio un giovane di 17 anni a cui è stata riscontrata la frattura del setto nasale.