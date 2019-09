Evade dai domiciliari per fare una passeggiata: arrestato

I carabinieri di Rapolano Terme hanno arrestato per evasione un 40enne pregiudicato albanese, residente in paese e attualmente sottoposto alla misura alternativa al carcere della detenzione domiciliare. L’uomo era stato autorizzato dal Tribunale di Sorveglianza a uscire di casa in determinati orari per lavoro o per determinate attività come andare al supermercato o in farmacia. L'uomo invece è stato sorpreso dai carabinieri nel primo pomeriggio di lunedì 9 settembre in via Provinciale di Rapolano, mentre faceva una passeggiata.