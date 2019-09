Evasione fiscale, smascherato imprenditore edile

Impresario edile non paga le tasse, scoperto dalle fiamme gialle. L'uomo è finito nei guai per aver comunicato dati non veritieri sulla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed omesso completamente la presentazione di quella ai fini dell’IVA, provando a farla franca chiudendo poco dopo la propria partita IVA. L’imprenditore ha cessato la propria attività d’impresa ma, per l’anno d’imposta 2014, ha “dimenticato” di dichiarare la quasi totalità dei ricavi conseguiti. Oltre alle prestazioni di servizio effettuate l’imprenditore ha conseguito profitti proprio grazie alla plusvalenza scaturita dalla vendita dei beni aziendali. L’attività svolta dai finanzieri ha permesso il recupero a tassazione di elementi positivi di reddito non dichiarati, nell’anno 2014, per diverse decine di migliaia di euro.