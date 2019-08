Entrano in una proprietà privata per un rave party: denunciati 12 giovani

Nella mattina di venerdì 30 agosto a Bagni San Filippo un gruppo gli appassionati di rave party ha tagliato i reticolati di una proprietà privata e ha cercato di organizzare una manifestazione danzante per la nottata.

Sono subito intervenute 4 pattuglie della compagnia di Montalcino che hanno identificato 12 personaggi, avanguardia del gruppo, denunciati per danneggiamento e invasione di terreni: si tratta di nove italiani, tra i quali due toscani e sette piemontesi, e tre spagnoli.

Subito dopo la proprietà ha riparato i reticolati rotti per ostacolare ulteriori intrusioni. È stata fondamentale la celerità con cui è pervenuta la segnalazione ma anche la rapidità di intervento dei carabinieri di Montalcino