Principio di incendio, evacuato l'Archivio di Stato

Un cortocircuito con principio di incendio nella sala delle Biccherne dell'Archivio di Stato di Siena ha fatto scattare l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti, ma l'imprevisto non ha generato fiamme come sembrava in un primo momento quando l'allarme ha iniziato a suonare. In ogni modo è stato necessario evacuare i dipendenti e le persone che si trovavano nella sala studio. I pompieri continuano a monitorare l'ambiente ed è probabile che domani, sabato 24 agosto 2019, il Museo dell'Archivio di Stato rimanga chiuso.