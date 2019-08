Maltempo nel Senese, colpita Chianciano Terme

Il maltempo si è abbattuto su tutto il territorio senese, in modo particolare in Valdichiana. A Chianciano Terme la situazione più delicata. Un fiume d’acqua dalla Macerina ha travolto il parco Acqua Santa. Trenta metri di muro crollato. Danneggiati gli esercizi commerciali all’interno del Parco. Nessun danno alle persone. Grandine in alcune zone della periferia nord della città di Siena, forti temporali in Val di Merse, nella zona di San Galgano/Monticiano con una caduta d'acqua di oltre 30 millimetri. Anche per il weekend che sta per arrivare, Meteo Siena 24 prevede già da venerdì 23 agosto un peggioramento più marcato, con interessamento maggiore dei settori nord-ovest e sud-est.