Trasporta merce surgelata a 8 gradi, sequestro e maxi multa

Sequestrati 835 chili di merce surgelata. Il blitz della stazione Carabinieri forestale di Montepulciano, nell’ambito di un controllo stradale effettuato presso il Casello Autostradale A1 “Valdichiana”. All’esito dell’ispezione eseguita su un autocarro, è emerso che il trasportatore, di nazionalità extracomunitaria, dipendente da una Società con sede in Emila Romagna, stava eseguendo un trasporto di alimenti surgelati/congelati di vario tipo (pesce e carne), senza rispettare la temperatura prescritta, da mantenere, come per legge, ad un valore pari o inferiore a -18°C. La merce, destinata a ristoranti etnici dell'Umbria, si trovava a 8 gradi centigradi già in parte scongelata. Contestate sanzioni amministrative per un importo superiore ad €. 9.000