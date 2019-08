Carabinieri al setaccio, controlli e denunce nel territorio senese

Controlli a tappeto da parte dei Carabineri della Compagnia di Siena in tutto il territorio compresi i comuni di Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Asciano. Nel centro storico di Siena i militari hanno fermato un uomo classe 1962, ricercato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti per non aver ripetutamente ottemperato agli obblighi lui imposti. Ad Asciano è stato arrestato un uomo di 47 anni che doveva scontare circa 6 mesi di reclusione in carcere per minaccia aggravata a danno della ex compagna. Un altro uomo, del 1954 è stato denunciato per detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infine deferiti per guida in stato di ebbrezza – un cittadino straniero classe ’87, un ragazzo classe ’90 e una studentessa classe’88 - e due ragazzi invece denunciati per guida sotto l’effetto di stupefacenti – rispettivamente di 23 e 24 anni.