Non è passata inosservata la presenza, nel centro di Siena, di una grande stella del cinema: Mel Gibson. L'attore, regista e produttore statunitense (premio Oscar per Braveheart e interprete, tra gli altri, della serie Arma Letale, di What women want, l'uomo senza volto, Maverick, Il Patriota, nonché mente dietro progetti ambizioni come L'ultima tentazione di Cristo e Apocalypto) è arrivato prima del Palio e si è intrattenuto con tutti i fan che lo hanno riconosciuto, prestandosi a foto e autografi di rito con grande disponibilità. Da un noto bar in piazza del Mercato all'osteria Da Divo, ovunque si sia fermato ha fatto capannello.