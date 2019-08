Palio dell'Assunta: pronta la macchina della sicurezza

E’ pronta la macchina della sicurezza con le misure previste dal questore di Siena Costantino Capuano per il Palio di Siena dell’Assunta e per le prove. Capuano ha richiesto nuovamente la massima collaborazione del mondo contradaiolo, dimostrata anche nelle altre occasioni, con l’obiettivo comune di garantire la sicurezza di tutti, senesi e turisti. Intensificati i controlli lungo i confini tra le Contrade rivali e sono state ulteriormente incrementate in tutto il centro storico ed in periferia, nelle vie di accesso alla città, con attenzione anche alle aree di parcheggio principali.Oltre a garantire il regolare svolgimento delle prove e del Palio, l’obiettivo delle attività di controllo, anche a vasto raggio, che vedono l’impiego di personale in abiti civili ed in uniforme, è quello di prevenire e reprimere la commissione di reati contro il patrimonio, come scippi e borseggi e furti negli appartamenti, specie nei periodi in cui sono lasciati incustoditi. Massima attenzione da parte delle forze dell’ordine, in particolare della Polizia Municipale per i compiti specifici e degli addetti alla sicurezza, nella zona della Costarella dei Barbieri, ove spesso si concentra un cospicuo numero di persone. Anche nei pressi della Croce del Travaglio, punto di snodo delle Contrade e dei Popoli che si apprestano ad entrare in Piazza è stato rinforzato il servizio.