Mangia d'Oro, consegna del premio al professor Montomoli

Emanuele Montomoli premiato con il Mangia d'Oro. Il prestigioso riconoscimento oggi, giovedì 15 agosto, al Teatro comunale dei Rinnovati (ore 11.30). La presentazione affidata al giornalista Orlando Pacchiani. L’appuntamento sarà preceduto, alle 10 come da tradizione, dalla santa messa solenne dell’Assunta in Cattedrale. Professore ordinario all’Università di Siena. Montomoli (candidato dalla Sovrana Contrada dell’Istrice), ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali sia in ambito scientifico sia imprenditoriale, contribuendo in maniera rilevante alla diffusione della scuola scientifica senese nel mondo e concorrendo, con la sua opera, ad accrescere in maniera significativa, il prestigio di Siena.