Incidente sul Monte Bianco, muore donna di 47 anni

La rinascita di Berlino, 30 anni fa cadeva il Muro

Berlino, 6 ago. (askanews) - Berlino è in grande fermento per i festeggiamenti del 30esimo anniversario della caduta del Muro. La città è rimasta divisa per 28 anni, dal 13 agosto 1961 al 9 novembre 1989. Oggi, complice l'incredibile boom turistico della capitale tedesca "povera ma sexy", e i grandi investimenti fatti negli ultimi decenni per la ricostruzione, si fa fatica a riconoscere i ...