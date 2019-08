Riapre la strada delle Badesse

La strada delle Badesse è stata riaperta al traffico nei due sensi di marcia in attesa del completamento definitivo dell’intervento previsto entro la metà di settembre. Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre è in programma, infatti, l’intervento della Provincia di Siena, ente competente sull’arteria, per la stesura di altri due strati di asfalto, il ripristino del tratto di guardrail, della segnaletica e del verde nell'area concessa per i lavori e la regimentazione delle acque.