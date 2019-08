Frontale sulla Siena-Grosseto

Sulla strada statale 223 “di Paganico” rallentamenti e code in entrambe le direzioni in prossimità del bivio per Murlo (km 51,200) in provincia di Siena, a causa di un incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17 di martedì 6 agosto all’altezza del bivio per Fontazzi, per un incidente frontale tra due autovetture.