Borseggi nel centro storico, denunciate due donne

Poliziotti si fingono turisti per prevenire e reprimere i borseggi. Fermate e denunciate due bulgare che stavano tentando furti nel centro storico. Le due straniere sono state anche allontanate dal Questore con divieto di ritorno a Siena per 3 anni. La loro attenzione è stata attirata da una coppia di donne straniere, individuata in via Banchi di Sopra poco prima delle 16, con le due complici stavano, infatti, seguendo un gruppo di turisti all’interno di un negozio.