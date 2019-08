Due supermercati nel centro storico

Cambia ancora la fisionomia del commercio e le vie principali del centro storico di Siena si riempiono di supermercati.

Ne apriranno ben due in rapida successione. La catena Pam si è aggiudicata i locali che fino a qualche tempo fa ospitavano la filiale del Monte dei Paschi in Banchi di Sotto, proprio a pochi passi da via Rinaldini, strada di accesso alla Piazza del Campo.

Anche via Montanini avrà il suo supermercato. Sono in corso, da parte di una grande catena, le trattative per i locali che un tempo furono dell’Emporio Musicale Senese e poi di alcune banche.