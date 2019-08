Robur, arrivato a Siena Fabrizio Buschiazzo

Deve ancora essere ufficializzato e domani non sarà in campo ma il difensore centrale uruguaiano Fabrizio Buschiazzo (nella foto a sinistra: a destra Bernardo Pierangioli il team manager della Robur Siena) è arrivato a Siena e lunedì sosterrà le visite mediche. La trattativa è andata a buon fine. Oggi pomeriggio ha seguito l'allenamento dei suoi nuovi compagni all'Acquacalda e domani sera sarà allo stadio Franchi per vedere la gara di Coppa Italia contro il Mantova