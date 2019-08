Aree verdi, investimenti per 300 mila euro

Ammonta a ben 316mila euro l’impegno economico dell’Amministrazione per la tutela e conservazione degli spazi a verde pubblico della città. "Le zone verdi – come ha detto l’assessore all’Ambiente Silvia Buzzichelli – rappresentano un patrimonio ambientale da tutelare ed arricchire, per questo l’amministrazione ha già provveduto, in molte zone, a sostituire attrezzature e giochi, ed effettuare interventi di manutenzione generale, così da offrire spazi adeguati sia per ospitare momenti ludici dei bambini, sia per attività sportive, o, molto semplicemente, per rendere accoglienti micro oasi per la sosta di cittadini e turisti". Ogni tre mesi, i competenti uffici comunali provvedono, infatti, ad effettuare attenti monitoraggi in modo da conservare al meglio parchi e giardini pubblici.