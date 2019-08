Tecnici di radiologia e di laboratorio, nuove assunzioni

Trentasette nuove assunzioni a tempo indeterminato tra i profili tecnici in tutta la Sud Est. Una boccata di ossigeno resa possibile dallo sblocco delle graduatorie.Ne dà notizia la direzione aziendale dell’Ausl Toscana sud est, sottolineando che si tratta di 20 tecnici sanitari di radiologia (12 per la provincia di Arezzo, 2 per quella di Siena e 6 per Grosseto) e di 17 tecnici sanitari di laboratorio (5 per Arezzo, 3 per Siena e 9 per Grosseto). In totale: su Arezzo ne sono destinati 17, su Siena 5 e su Grosseto 15.