Filma i propri dipendenti, denunciato

Utilizza le telecamere per monitorare l'attività dei suoi dipendenti. I carabinieri di Siena hanno denunciato un 33enne nato nella Repubblica Popolare Cinese, legale rappresentante di un grosso esercizio pubblico operante in città. Ulteriori irregolarità sono state riscontrate in quanto era presente al lavoro un cittadino pakistano, regolare in Italia, che non risultava essere stato assunto e che dunque operava in nero.