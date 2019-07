Danni per il maltempo, appello per aiutare le imprese

Sta tornando piano piano alla normalità la situazione sull’Amiata dopo l’alluvione lampo che ha colpito la montagna, in particolare Abbadia San Salvatore, lo scorso fine settimana. Dopo la stima dei danni, importante è sostenere le imprese colpite da questo evento. “Siamo da subito stati vicini alle imprese e a tutto il territorio, grazie al lavoro di tutti si ripartirà. Tutti si sono e si stanno dando da fare. Ma i danni ci sono, per il territorio e per le attività produttive. Per questo è importante che ci siano da subito strumenti di sostegno alle imprese”. A dirlo, Massimo Bisconti, Confcommercio Abbadia San Salvatore. La stima dei danni definitiva è attesa per i prossimi giorni. “La cifra crescerà considerando anche l’impatto sul turismo e le attività connesse”, fa notare Bisconti.