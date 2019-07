Nuovo spazio verde a Siena

Pd occupa i banchi del Governo in Aula al Senato

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2019 Pd occupa i banchi del Governo in Aula al Senato Il Partito democratica occupa i banchi del Governo dell'Aula di Palazzo Madama tenendo la Costituzione in mano, la presidente del Senato, Elisabetta, Casellati sospende la seduta. La protesta è scattata per la richiesta alla presidenza del Senato di sospendere l'esame della relazione della Giunta per le elezioni ...